JÕULUTURNEE TULEKUL ⟩ Jõulupeod on Arnold Oksmaa kalendri punni ajanud. «Ma pole robot!»

Laupäeval, 19. novembril hullutasid Pärnu rahvast pubis Bum-Bum Arnold Oksmaa ja laulja Ergo . Peol esitatud kava sisaldas seni avaldamata lugusid ja ka 90ndate hitte, nagu «Salaja» ja «Esimene lugu». Mehed olid Eesti suvepealinna kohale läinud rahva tungival soovil ja korraldanud kõikidele fännidele täiesti tasuta ürituse, mis tähendas seda, et esineti täismajale. «See publik on ikka mega, aga seda peab ise kohapeal kogema,» räägib Arnold Oksmaa Elu24-le.

Samuti lubab meelelahutaja, et jõuludeks on ta oma esinemiskavasse võtnud ka jõululaulud. «Kindlasti tuleb esitusele «Last Christmas» koos päkapikuriietega, jalas stringid ja lips ka ees. See kõik ikka selleks, et midagi uut pakkuda oma fännidele,» ütleb ta.