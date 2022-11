KAOTAS HÄÄLE ⟩ Lauljatar Rita Ray kaotas oma esimese albumi tõttu võime laulda. «Elu ongi kui ameerikamäed.»

Nii võttiski lauljatar käesoleva aasta vastu ilma hääleta, mis oli tingitud häälepaelte ära köhimisest. «See oli ebanormaalne,» räägib ta, lisades, et tegemist oli häälepaelte sulgusefektiga, mis tähendas seda, et häälepaelad ei sulgu enam tavapäraselt ning hääl kaob justkui ära. «Seetõttu ei ole ka enam ühtset tooni ja kurgus on pidevalt selline tunne, et tahaks köhida,» selgitas ta.