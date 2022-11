VIDEOD ⟩ Peterburis toimus plahvatus, väidetavalt põhjustas selle gaasijuhtme leke

Kohalikud allikad kirjutasid kõrvulukustavast plahvatusest Twitteris ning paljudes tekkis küsimus, kas leegid on põhjustatud tavalisest tulekahjust või oli tegu muu plahvatusega, vahendavad The Mirror ja New York Post .

Üks kirjutas: «Kas see on tulekahju Peterburis või mis? Sellist heli pole ma kunagi näinud ega kuulnud.»

There is a powerful explosion in Russian St. Petersburg pic.twitter.com/BTFNoDrWm2

The Mirror vahendab, et Vene riigimeedia on väitnud, et plahvatuse põhjustas Leningradi oblastit läbiv gaasijuhtme leke, inimestele ohtu ei ole ja tulekahju on kontrolli all.