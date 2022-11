JACK THE RIPPER: ⟩ Rooma politsei otsib taga sarimõrvarit

Prati linnaosa Via Augusto Riboty tänaval asuva kortermaja uksehoidja leidis neljapäeva hommikul ukse lävelt ühe surnuks pussitatud naise surnukeha. Teise naise surnukeha leidis politsei aga korterist seest.

Ohvriteks olid kaks Hiina rahvusest seksitöötajat, kelle vanus oli arvatavasti 40-50 aastat. Seni identifitseerimata hiinlannade surnukehadelt leiti torkehaavu kurgust, rindkerest ja seljast.

Kolmanda surnuks pussitatud naise Marta Castano Torrese surnukeha leidis tema õde lähedalasuva tänava keldrikorterist.

Rooma politsei allikas sõnul töötasid uurijad teooria kallal, et naised mõrvas sama isik. Arvatakse, et 65-aastane Torres, kes Itaalia ajakirjanduse teatel töötas enda tütre rahaliseks toetamiseks seksitöötajana, tapeti enne kahte teist ohvrit.

Mõrvad toimusid mõnesaja meetri kaugusel Itaalia ülemkohtust, elegantses naabruskonnas, kus on viimastel aastatel kasvanud kuritegelike võrgustike arv, mis ajavad prostitutsiooniettevõtteid korteritest välja.

Mõrvade tõttu on tehtud üleskutseid, et prostitutsioon peaks seksitöötajate kaitseks saama Itaalias reguleeritud elukutseks. Itaalias on lubatud tänavaprostitutsioon, kuid organiseeritud prostitutsioon ja bordellid on ebaseaduslikud.

«Need mõrvad on kohutavad,» ütles Ermina Gbido prostituutide kodanikuõiguste komiteest, mille asutasid 1982. aastal seksitöötajad, et võidelda seksikaubanduse vastu ja toetada selle ameti inimesi.

«Kindlasti on kuritegelikke võrgustikke, kes juhivad seksitöötajaid korterites, kasutavad neid ära ja sunnivad neid korterist korterisse käima ning pikki tunde töötama. See on vastik äri. Kuid me peame ka mõistma, et on neid, kes tahavad seda tööd teha, kuid ei saa seda teha turvalises kohas, kuna normid ei võimalda seda.»

Itaalia peaministri Giorgia Meloni paremäärmusliku partei «Itaalia Vennad» nõunik Federico Rocca ütles, et korterite prostitutsiooniäri on tugevalt juurdunud igas linnaosas.