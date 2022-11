TÄHELEPANU POEVARGAD ⟩ Tänavakunstnik Banksy julgustab fänne Guessist varastama

Banksy postitatud foto oli Londonis Regent Streetil asuva Guessi poe vaateaknast, millel on mitu eset kapslikollektsioonist, millel on sõna «Brandalised» ja millel on mitu Banksy graffitipilti.

Viidatud kunstiteoste hulka kuuluvad «Flower Thrower», «Queen Ziggy», «Living the Dream», «Thug for Life Bunny» ja «Flying Balloon Girl».

Rõivafirma ametlikus teadaandes kapselkollektsiooni kohta kasutati sõna «inspireeritud» ja öeldi, et esemed on toodetud koostöös Brandalisediga, linna graffitilitsentsiga, mille missiooniks on pakkuda Banksy fännidele taskukohaseid graffiti kollektsioone. Rõivaste ja aksessuaaride hind on 40–270 eurot.