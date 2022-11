Aluspüksid ja päästevest: Kristjan Jõekalda tervitab esimest lund!

Vahval fotol on telemehel seljas vaid valged aluspüksid, päästevest ning seljas õng, et eeldatavasti kõrvaloleva paadiga kalale minna. «Esimene lumi,» kirjutab Kristjan pildi pealkirjas.

«Vähemalt õige kalamehe ilme on ees. Mis siis, et kalamehe pükse ei ole,» naljatleb üks kommentaator. «Ja tulid need trussades pildid ära,» naerab teleprodutsent Triin Luhats.