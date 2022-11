VAHI VÄRKI ⟩ Ajakirjanik Jüri Muttika transformeerus drag queen'iks!

«Sel korral see tegelaskuju, keda näitlejatudengid hakkavad kehastama, ei tule näitekirjandusest. See identiteedikabaree sünnib noorte endi vajadusest leida üles endi identiteediskaalad, mida neil enda jaoks praegusel hetkel on oluline mängida. Me tahaksime tudengitele anda võimaluse igapäevasest identiteedikuvandist, mille me oleme loonud vastavalt sellele, mida ühiskond ja keskkond meilt nõuavad ja eeldavad, välja murda ja asetada see tegelane, kes on ülemäära üle võlli, ekstravagantne, julge, siia lavakonteksti,» räägib Nael