Ränga koerarünnaku ohvriks langenud Sandra toetuseks pandi püsti menukas pannkoogipuhvet: kõik läks fantastiliselt hästi korda

Sel laupäeval toimus Puurmanis kodupuhvetite õhtu ning Puurmani Priitahtliku Päästeseltsi liikmed otsustasid, et nende pannkoogipuhveti müügitulu läheb Sandra abistamisfondi.

Päästeseltsi esindaja Villu rääkis reedel, et kodupuhvetite päev oli ammu välja kuulutatud ja seltsi liikmed plaanisid sellest kindlasti osa võtta. «Me ei olnud veel küll mõelnud, mida selle tuluga teeme, eelmisest heategevustulust ostsime seltsile lipu,» räägib seltsi eestvedaja. «Pärast sündmuste hargnemist mehed pakkusid välja, et teeme sel korral niimoodi, et see tulu läheb Sandra ravi toetamiseks.»

Villu lisas, et muidugi on ka kohalik kogukond ühismeediasse üles pannud Sandra kontonumbri. «Paljud siin ikka pannkoogukohvikus käivad,» naerab mees. «Kel on tahtmist, saab aidata. Loodame, et pannkoogid otsa ei saa!»

Kuidas aga see laupäev Puurmanis möödus? Villu ise viibis laupäeval Võrumaal, kuid Puurmani kodupuhvetite ürituse eestvedaja ja kohalik kultuurijuht Meelis sõnas, et rahvast käis kohal palju ning müügituluga saavad Päästeseltsi liikmed kindlasti anda Sandra abistamisesse oma panuse.

«Inimesed hindavad siin, et 120-130 inimest võis olla vabalt. Mis see tulu oli, seda veel öelda ei oska, aga kõik läks fantastiliselt hästi korda,» ütleb Meelis. Ta ei oska öelda, kas lisaks kohalikele käis ka mujalt kandist rahvast, kuid tõdeb, et ilmselt ikka.