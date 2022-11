KOHALIKUD TULEVAD APPI ⟩ Ränga koerarünnaku ohvriks langenud Sandra toetuseks pannakse laupäeval püsti pannkoogipuhvet

Facebooki grupis «Põltsamaa elu» jagatakse südamlikku üleskutset teha üheskoos head. «Meie kõigini on jõudnud valus uudis traagilisest sündmusest,» kirjutab kohalik naine Inge. «Aitame Sandrat ja tema lähedasi, nad vajavad meie mõistmist ja toetust.»

Postituses kirjutatakse, et kuna paljud inimesed on tundnud huvi, kuidas saaks kaasa aidata Sandra paranemisele, siis on mitu kohalikku mittetulundusühingut – MTÜ Puurmani Eakate Selts, MTÜ Kodukant Puurmani ja MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselts ning paljud kogukonnaliikmed teinud üleskutse toetada Sandrat parima ravi saamisel. Juurde on lisatud Sandra kontonumber.

See pole aga kõik – sel laupäeval toimuval Puurmani kodupuhvetite õhtul lähebki Puurmani Priitahtliku Päästeseltsi puhveti müügitulu Sandra abistamisfondi, samuti on kohapeal ka annetamiskast.

Päästeseltsi esindaja Villu rääkis Elu24-le, et pannkoogipuhvet toimub laupäeval kella viiest üheksani õhtul päästeseltsi depoos, Tallinna mnt 6/1.

«Kodupuhvetite päev oli ammu välja kuulutatud ja plaanisime sellest osa võtta. Me ei olnud veel plaaninud, mida selle tuluga teeme, eelmisest heategevustulust ostsime seltsile lipu,» räägib seltsi eestvedaja. «Pärast sündmuste hargnemist mehed pakkusid välja, et teeme sel korral niimoodi, et see tulu läheb Sandra ravi toetamiseks.»

Villu lisab, et muidugi on ka kohalik kogukond ühismeediasse üles pannud Sandra kontonumbri. «Paljud siin ikka pannkoogukohvikus käivad,» naerab mees. «Kel on tahtmist, saab aidata. Loodame, et pannkoogid otsa ei saa!»

Laupäeva õhtul juhtus Põltsamaa vallas Tammiku külas traagiline õnnetus, kus oma aias sai naabri koertelt pureda 26-aastane naine, kes viidi raskes seisus haiglasse. Õnnetus lausa hüüdis tulles, sest koerad olid ka varem lahti pääsenud ning hirmu külvanud.