Päästame päästjaid ⟩ Genka ja Paul Oja astuvad üles vabatahtlike päästjate toetuseks

«Alansi Vabatahtliku Päästeseltsi päästjad on eriti hinnatud maastikupõlengutega võitlejad. Aga ilma uue paakautota oleks iga põlenguga võitlus kordades raskem,» selgitas ürituse eestvedaja Aivar Kuusk kuidas pühapäevane heategu aitab suurendada päästevõimekust kogu Kesk-Eesti piirkonnas.

«Nüüd olemegi omadega sealmaal, et päästjad ise vajavad päästmist. Pühapäeval läheb iga viimne kui sent nende toetuseks,» sõnas Kuusk, lisades, et Siidrifarmis toimuval heategevuslikul perepäeval saab näha ka päästetehnika demonstratsiooni ja grillidel valmivad maitsvad suupisted.