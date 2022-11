FOTOD ⟩ Väikses kohas elava mehe suured mured: ära kolida ei lubata, korter on liiga külm ning keldril pole ust

Elva vallas Rannu külje all sotsiaalkorteris elav 53-aastane mees soovib vahetada elukohta ja kolida Tartusse, et asuda seal tööle ja alustada uut elu. «Mure on selles, et vald ei luba mul kolida. Nad ei usu, et ma suudan ilma alkoholita elada, ega taha anda mulle uut võimalust,» ütleb mees, kes on valla eestkostel.