ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: punamonumentide komisjon – nahahoidjad ja uriinikud

Tõepoolest, kui kusagil leidub midagi kunstiväärtuslikku, ei hakka ilmselt keegi õiendama ja mahavõtmist nõudma. Enamus toonasest püstitatust on aga ideoloogiline möga, muud midagi.

Ning lugupeetud kunstiteadlastel ei ole mõtet irooniliselt jaurata, et "võtame siis juba hruštšovkad ja muud nõuka aegsed majad maha". See ei ole võrreldav kraam. Seal elavad inimesed, aga Estonia laes või Maarjamäe puusliku all ning sees keegi ei ela, tegemist on okupatsioonisümbolitega, mis on ainult ja AINULT võõrvõimu heroiseerimiseks püstitatud. Samuti ei maksa punapuuslikke võrrelda kirikutega, mida on samuti ette tulnud. Need ei ole ühe kaalukategooria asjad, palun saame aru.

Uriinikute komisjon

Nüüd aga komisjonist. Täiesti jahmatav oli hetk, mil punarämpsuga tegelev komisjon otsustas oma nimed salastada, millest me loeme välja, et tegu on eluohtliku tööga, kuna mõni putinist või äkki koguni Putin ise võib hakata kättemaksu hauduma. Midagi nii jaburat annab välja mõelda.

Kohe jäi silma Mart Juure mõtisklus FB-s: "Salajane Eesti: ma ei saa sellest salajase monumendikomisjoni põhimõttest aru. Mis mõttes kardavad komisjoni liikmed Putini kättemaksu? Juhul, kui me juba venelasi kartma hakkame, peaks valitsuse koosseis salajane olema. Ja kaitsevägi. Ja politseinikud ja kõik teised riigiametnikud. Ja ajakirjanikud ja kirjanikud ja nii edasi. Ja üldse kõik eestlased tuleks sel juhul salastada."

Juurel on õigus. Tegelikult on nii, et kui lugupeetud komisjoniliikmed kardavad niiväga putiniste ning on piisavalt paranoilised, et usuvad oma elukese ohus olevat, ei peaks nad sellises ettevõtmises osalema. See on kurat teab mis – isegi teatud kunstispetsialistid julgevad oma nime all üht või teist punapüstitist kaitsta, aga monumentide hindajad hoiavad nahka ning mängivad tõelisi uriinikuid.

Punamonumentidega peab ühel või teisel moel lõpule saama ning selgeks tegema, mis jääb ja mis ei jää. Uriinikute komisjon paraku ainult venitab seda protsessi, mis pidanuks juba ammu lõppema.