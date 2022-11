VINGE UUDIS ⟩ Selgusid Eesti Laul 2023 õhtujuhid

Praeguseks on selgunud kõik 20 artisti, kes hakkavad võistlema 12. ja 14. jaanuaril toimuvates Eesti Laulu poolfinaalides, kuid saatejuhid olid veel saladusloori all. Täna selgus, et selle aasta Eesti Laul 2023 õhtujuhid on Tõnis Niinemets ja Grete Kuld.