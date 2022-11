VIIRUSE MÕJU? ⟩ Sisulooja Triinu Liis McNairn läbi põetud haiguste tagajärjest: mul on topeltnägemine

Sisulooja Triinu Liis McNairn il on selja taga üks ütlemata raske aasta, mis on toonud nii rõõmu kui ka pisaraid. Pärast pikka Eestimaa suve otsustas Triinu Liis kohvrid pakkida ja sõita kuuma Itaalia päikese alla, kuid augustikuine väljasõit osutus täielikuks põrguks. «Kutsusin kiirabi, tehti Covidi-test ja viidi intensiivi,» võtab sisulooja oma reisi kokku.

Kõik sümptomid viitasid sellele, et ta oli nakatunud koroonaviirusega. «Oksendasin neli päeva järjest ja nii kõik oma sisikonna välja. Lisaks oli kõrge palavik ja nõrkus,» meenutab Triinu Liis. Ta räägib, et kutsus endale kiirabi, kes tegi talle kohe testi, mis näitas positiivset tulemust. «Viidi intensiivi ja seal olin kolme tilguti all, sest ma ei olnud võimeline sööma, kuna oksendasin kõik kogu aeg välja,» kirjeldab ta seda rasket aega, lisades, et tal oli tehtud kaks vaktsiinisüsti.