TÄNULIK ⟩ Silvia Ilves nautis Pariisi ja leidis koju saabudes eest üllatuse

Seejärel läksid Silvia ja Liina nautima õhtuse Pariisi melu ning kuulasid kitarrist Sam Belli kontserti. «Pariis armastab mind,» tõdeb Silvia ja tundub, et ka tema armastab Pariisi väga. Märk õnnest on ka see, et enne kontserti ärakaotatud rahakoti koos ID-kaardiga sai Silvia peagi tagasi. Rahakoti tagastas talle kallist parfüümi ning luksuslikku käekella kandnud vanem prantsuse härra, kes oli just käinud vaatamas ooperit «Carmen». Juhtumisi oli ka Silvia sellel õhtul riietanud end Carmeniks.