Foto maailma liidritest, mis kirjeldab olukorda paremini kui sõnad

Poola idaosa külas Przewodówis kaotas elu kaks inimest, kui seda tabanud rakett plahvatas. Alguses kahtlustati, et tegemist on Vene armee raketiga, kuid USA president Joe Biden teatas hiljem, et see oli Venemaal toodetud rakett, mille lasi suure tõenäosusega välja Ukraina armee.