TÕELINE STAAR ⟩ Oscariga pärjatud Hispaania režissööri muusa lõi PÖFFi punase vaiba särama

1999. aasta filmi «Kõik minu emast» eest Euroopa aasta parimaks naisnäitlejaks nimetatud argentiinlanna Cecilia Roth on saabunud Tallinna! Näitlejanna on Eestis selleks, et tutvustada PÖFFil oma värsket filmi. Kõigil huvilistel on filmistaariga võimalik kohtuda neljapäeval kui film Apollo kino Coca-Cola Plazas esilinastus.

Lisaks Rothile tulid filmi «Räägime vihkamisest» esitlema selle teine peaosatäitja Maricel Álvarez ja režissöörid Vera Fogwill ning Diego Martinez.

«Räägime vihkamisest» on lugu kahest raskelt haigest naisest – näitlejannast ja teda esindavast agendist –, kes kohtuvad üle pika aja viimaseks hüvastijätuks.

1956. aastal sündinud Roth on pika karjääri jooksul mänginud ligemale 50 filmis ja sarjas. Tema tuntuim film on «Kõik minu emast», mille režissöör on Oscariga pärjatud Hispaania filmimees Pedro Almodóvar. Rothi võib nimetada Almodóvari muusaks, kuna näitlejanna on astunud üles ka teistes režissööri filmides, nagu «Valu ja hiilgus», «Kirgede labürint» ja «Millega ma olen selle ära teeninud».

Hispaania režissöör Pedro Almodovar ja näitlejanna Cecilia Roth 1999. aastal. Foto: Eventpress Herrmann via www.imago-images.de/Scanpix

«Töötada koos Pedro Almodóvariga on üks parimaid asju, mis saab näitlejaga juhtuda,» on Roth öelnud. Almodóvar omakorda on Rothist rääkides väitnud, et ta on harva näinud näitlejat, kellel on nii hea intuitsioon. «Ma ei pea Ceciliale midagi seletama, vaid ta haarab asju lennult,» kiitis režissöör.

Argentinast pärit Vera Fogwilli «Räägime vihkamisest» jutustab reaalajas loo kahe parandamatult haige naise hüvastijätust. Selles intiimses ja sügavas vestluses arutavad nad oma arusaamu emadusest, sõprusest ja viisidest haigusega toimetulemisel. Nii saab alguse võrratu jutuajamine, mis meenutab meile parimat, mida kinol vanasti pakkuda oli. Rohkem infot filmi kohta leiad PÖFFi kodulehelt SIIT.