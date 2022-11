REPORTAAŽ ⟩ Ameerika eriteenistuse poolt kinni nabitud mehed olid väidetavalt pealtkuulamiskindlaid telefone kasutades sinisilmsed

Nagu juba ANOM-seadmetega seotud kohtuistungite puhul tavaks saanud, algab see prokuröri ja kaitsjate vahelise vaidlusega sellest, kas jälitustoimingute load on olnud Eesti seaduste piires õiguspärased. 20 minutit kestnud argumenteerimine ka seekord kuhugi edasi ei vii – prokurör viitab ühele paragrahvile, kaitsjad aga hoopis teisele ning näib, et nende vahel haigutab sügavik. Kaitsjate hinnangul on tegemist süstemaatiliselt erineva arusaamaga, mis vajab laiemat käsitlust. Kohus aga vaikib ning annab sõna prokurörile, kes seejärel tõendeid asub esitama.