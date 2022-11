Soome kohvi-, vürtsi- ja küpsetusettevõtte Meira tegevjuht Raimo Sinisalo kinnitas Brasiiliast tulnud teadet, et kohv ei ole varsti enam nii kallis kui seni.

«Brasiilia on suurim araabika kohvisordi tootja ja õitsemine on olnud väga edukas. Praegu tundub, et tuleks korralik saak,» ütleb Sinisalo väljaandele iltalehti.fi.