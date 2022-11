VIDEO ⟩ Polegi hunt? Eesti artisti uus lugu kuulutab, et Eesti rahvusloom on peoloom!

«Kindlasti on Eesti üldse minu lemmikpaik. Ta on küll väike, meid on vähe, aga siin on hea elada. Arvan, et meie rahvas on tubli ja meil on oma head ja vead. Eriti tahaks suunata tähelepanu poliitikale ja viimase aja poliitikute käitumisele üldiselt, mis jätab tugevalt soovida omavahelises läbisaamises,» rääkis Hunt.