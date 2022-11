VIDEOINTERVJUU ⟩ India režissöör: ma ei ole kunagi näinud Eestit, mis on vaikne ja tagasihoidlik

India režissöör Sudhanshu Saria külastas Tallinna esimest korda 2015. aastal. Tänavu oli pealinn tema sõnul veidi vaiksem kui tavaliselt. «Käin tavaliselt siis, kui toimuvad Industry päevad ja jõuluturg on avatud, mis praegu avatud ei ole. Aga see on nagu Tallinna teise külje nägemine ja minu jaoks on see tore. See on minu neljas kord, armastan Tallinna ja mulle meeldib tagasi olla,» tunnistas Saria Elu24-le.