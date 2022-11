TEEB KADEDAKS ⟩ Tennisetäht Anett Kontaveit naudib täiel rinnal puhkust

Oktoobris vigastada saanud ning seetõttu hooaja lõpetanud Anett Kontaveit naudib hetkel puhkust- Eesti naiste tennise esireket on puhkuspaigaks valinud Indoneesia, täpsemalt Bali. Hetkel on seal ligi 30 kraadi sooja, mis on soodne rannas peesitamiseks.