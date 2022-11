PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 17. november: Amburi elu läheb lõbusamaks ning Veevalajal tasub äriasjus tagasihoidlik olla

Aeg võib tuua võimalusi suhete vallas, kasuta neid taibukalt. Ole kallimaga kena, saad vastu just seda, mida kõige rohkem ootad.

Niisama sõpradega lobisedes võid kuulda uudist, mis puudutab sind kuidagi isiklikult ning on abiks otsuste tegemisel.

Kui sul on vaja äriasjus läbirääkimisi pidada, võta need ette ennelõunasel ajal. Kaasinimesed on sinu ideede suhtes vastuvõtlikud.