«Ta sõi valuvaigisteid, et tempole vastu pidada!» Madis Millingu vend ja Jõekalda teadvustavad Eesti meeste terviseprobleeme

Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliiniku looja professor Margus Punabi sõnul, on Eesti meeste lühikeses elueas süüdi asjaolu, et arstide õppekavades pole grammigi meeste sugulist meditsiini.

«Naistele on öeldud et nad peavad regulaarselt kontrollis käima, meestele seda siiamaale kõneletud ei ole. Naistel on olemas ennetavad terviseprojektid, meestele ennetavaid terviseprojekte pole ja kui me räägime meestearsti süsteemist, siis meestearsti süsteem on sada aastat noorem kui naistearsti süsteem.»

Tõnis Millingu sõnul on meestel ilmselgelt ebamugav pöörduda oma naissoost perearsti juurde all korrusel oleva murega ja seetõttu abi ei küsitagi.

Nii Jõekalda kui ka Milling loodavad, et nende sõnavõtt «Pealtnägijas» viib nii mõnegi mehe jalad arsti ukse taha ning nad hakkavad oma tervist järjepidevalt kontrollima. «Usun, et nad on õnnelikud, kui saavad teada, et on terved või mõni haigus on alles algstaadiumis ja ravitav,» lisas Milling.