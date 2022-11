ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: umbkeelsed ja ükskõik mis nahavärvilised ukse taga või taksoroolis on igapäevane jama

Kes arvavad, et nüüd järgneb rassism mustanahaliste ja muulaste aadressil, keerake see lugu kinni. Ei järgne. Räägime ülbikutest, kes ei pea kohalikku keelt ja kultuuri millekski, täiesti suva, mis värvi see ülbik sel juhul on.

Puhuti on seda teemat ikka tõstatatud, et taksojuhid, kassiirid või ka kullerid võiksid sellisel tasemel eesti keelt osata, et nad vähemalt aru saaksid, mida klient küsib ja midagi enamvähem mõistupärast vastata oskaksid. Paraku pole need asjad kaugeltki niimoodi.

"Nepanimõmm", "Nõu-nõu!"

Pea kõigil mu tutvusringkonnas on juhtumeid, kuidas kassiir vahib sind eestikeelse küsimuse peale lamba näoga ja laiutab käsi, kuidas taksjouht – kui talle aadressi nimetad – pomiseb midagi "nepanimõmm taolist" (kui on venelane), kui aga šokolaadikarva, siis naeratab teadjalt ja ütleb – justkui see oleks elementaarne – "nõu-nõu!"

Ta elab siin juba piisavalt kaua, et tunda linna ja pärida maršruudi järele ning saada absoluutselt filigraanselt aru eesti keelest. Aga rääkida ei taha ja kõik.

Selles mõttes on äärmiselt tore Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase ettepanek, et ka toidukullerid ja taksojuhid peaksid oskama B1 tasemel eesti keelt, tekitab platvormitöötajates vastakaid arvamusi. Lukas avalikustas teisipäeval keeleseaduse muutmise eelnõu. Lukase sõnul soovitakse ettepanekuga kajastada muutusi Eesti ühiskonnas käsitledes paljude teenindussektori töötajate, sealhulgas toidukullerite, "madalat või olematut eesti keele oskust".