MAAPEALSED TULNUKAD ⟩ Inimesed, kelle planeedid lähevad «üle piiri», toovad siia maailma midagi erilist

Meil kõigil on oma sünnikaart, sünnihetkel salvestunud planeetide seis Päikesesüsteemis, mis avab kiht kihi haaval teekonna, mida me oma elus hakkame läbima ning kirjeldab, millisena see kehastus siin maapeal avaneb, millised on tingimused meie ümber, mida meile on antud ja millest ilma jäetud, milliseid kitsaskohti peame lahendama ning milliseid kingitusi ja andeid saame nautida ja ise teistele jagada.