BEMMID MAJA EES ⟩ Kodanik mõistmatuses: miks peavad jõukad inimesed elama munitsipaalkorteris?

Toimetusele kirjutas Tallinnas elav Mia, kellele tundub, et Lasnamäel asuvates Raadiku munitsipaalkorterites elavad ka need inimesed, kes tegelikult sotsiaalpinda ei vaja. «Mis toimub Raadiku korterites ja miks antakse jõukamatele korter, kui töövõimetud inimesed ja teised pered, kes tõsiselt vajavad korterit, istuvad järjekorras aastaid, samas kui pered, kes teenivad mitu tonni kuus ja sõidavad 2020. aasta või isegi uuemate autodega ringi (Audi, BMW jne) ja käivad riides justkui rikkad, saavad omale koha Raadiku korteris?» kirjutab naine. Tema teada on uhkete autode omanike korterites kallis mööbel ja seega pole kahtlustki, et nad ilma sotsiaalpinnata hakkama ei saaks. «Nad saaksid endale oma kodu soetada. Õnneks on ka neid tublisid, kes on seda teinud pangalaenuga, et jätta ruumi vaesematele.»