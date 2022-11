Populaarses Vene telesõus näeb kohtunikuna Eesti juurtega etiketiguru

Venemaa riiklikul telekanalil algas hiljuti telesaate «Jääaeg» uus hooaeg. Uisutamisele pühendatud telesõu üheks kohtunikuks on Eesti juurtega etiketiguru Tatjana Poljakova – kes on see Tallinnast pärit naine, keda võis mõned aastad tagasi näha ka Eesti telekanalil?