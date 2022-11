Kataris katkestati ootamatult Taani TV2 otseülekanne: ähvardate meie kaamera lõhkuda?

TV2 tegi Kataris Dohas tänaval rutiinset reportaaži, kui Katari võimuesindajad sekkusid. Reporter Rasmus Tantholdt üritas katarlastele öelda, et neil käib otsesaade, kuid golfiautoga kohale sõitnud võimuesindajaid see ei huvitanud.

«Meid takistatakse filmimast. Olete siia kutsunud kogu maailma. Miks me ei võiks filmida, see on ju avalik koht?» küsis Tantholdt inglise keeles Katari ametnikelt.