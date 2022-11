USKUMATU ⟩ Videomäng, kus saab päriselt surma? Piirid virtuaalmaailma ja tegelikkuse vahel ähvardavad kaduda

Luckey küll ütles, et sellist peakomplekti veel otseselt ei arendata, kuid ta lisas, et kunagi võib keegi seda teha. «Praegu on see lihtsalt «kontorikunsti» mõttearendus, mõtlemapanev meeldetuletus mängudisaini avastamata võimalustest. Samuti on see minu teada esimene mitte-ilukirjanduslik näide virtuaalreaalsuse seadmest, mis võib tegelikult kasutaja tappa. Aga see ei jää viimaseks,» on mees kindel.