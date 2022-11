PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 16. november: Kaladel on hea sisemine tasakaal, Jääral tuleb ette ootamatusi

Sinu jaoks tundub loomulik, et midagi ei saavutata niisama, vaid tuleb tööd teha ja vaeva näha, ning kõige aluseks on distsipliin.

Sul on küll salasoove, kuid saad hästi aru sellest, et liigne kiirustamine võib nende täitumist segada. Astu edasi mõõdukate sammudega.

Sisemine tasakaal on päris hea. Tunnetad, milline on sinu koht maailmas ning et sinu soovid ja unelmad on päris eluga kooskõlas.