«Oleks tagumine auto normaalselt olnud...» Valesti parkinud Kirsti Timmerile kutsuti MUPO

Mis siis täpsemalt juhtus? Tallinnas Mustamäe teel asub Kirsti kontor, mille ümber on parkimine tasuta. Naise sõnul näeb ta iga päev tööle jõudes, et paljud inimesed ei mõtle üldse teiste peale või ei oska lihtsalt parkida. «Tavaline on see, et nelja auto parkimiskoha on hõivanud kaks autot. Vahed sellised, et keegi sinna parkida ei saa, aga oleks 70-90 cm edasi või tagasi paigutanud oma sõiduvahendi, siis oleks rõõmu rohkematele inimestele.»