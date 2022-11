Uuri järele: mitmes inimene sa maailmas oled?

8 miljardes inimene maailmas on Damia n, kes sündis Dominikaani Vabariigis Santo Domingos. Teada on ka inimesed, kes on vastavalt 5, 6 ja 7 miljardes, neist saad lähemalt lugeda siit .

Mitmes inimene oled aga sina?

Antud juhul on jääb õhku muidugi see, kui korrektne on Yle kalkulaator ja kui täpne sellise numbri arvutamisel üldse olla saab. Teisisõnu on kalkulaatori tulemus üpris ligikaudne.