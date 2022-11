VIDEOTERVITUS ⟩ Retrofännid, pange end valmis! 90ndate kultusbänd esineb reedel Eestis

Õhtu peaesinejaks on 1990ndate lõpus suure edu saavutanud Hollandi bändi Vengaboysi suurimateks hittideks on «We Like to Party», «Boom Boom Boom» ja «We’re Going to Ibiza». 2019. aastal nimetas kohalik Hollandi ajaleht nad kõige edukamaks Hollandi ansambliks läbi aegade.