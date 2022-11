REPORTAAŽ ⟩ Lasnamäel avati poolsalaja Venemaa ja Valgevene kaubaga äritsev pood

Kaupluse juhataja Anu kinnitab, et Mere pood on äsja avatud. Nimelt tegi see esimest korda uksed lahti 22. septembril ning seda täiesti reklaamimata. «See oli taotluslik. Meie hinnatase pole võrreldav ühegi suure poeketiga ning meie kaubavalik on suuresti erinev – me ei vajanud reklaami. Nii otse ütlengi,» sõnab Anu.

Foto: Taavi Sepp

Sanktsioone ei kommenteeri

Kaupluses müüakse küll erinevaid tooteid, aga üks asi tekitab küsimuse – kus on piimatooted? «Need on kiiresti riknevad ehk kategooria kolm tooted, kindlasti me neid ka sisse ei võta. Kauplus on ikkagi mõeldud nii, et meilt saab kätte teisejärgulised tooted, mida igapäevaselt pole vaja osta. Igapäevased saab inimene kätte teistest suurtest poekettidest,» märgib juhataja.

Samuti selgitab juhataja, et eespool mainitud varrukaks nimetatud toote nimetus tuleneb selle välimusest. «Tegemist on tsellofaaniga, mis meenutab varrukat. Olemuselt on pikk ja kitsas ning seda saab vastavalt suurusele lõigata ning küpsetamiseks klambritega kinnitada.»

Kas aga odav sool võib peagi kohale meelitada rahvamasse? «Praegu on suur eskaleerumine, et vaja koju palju varusid osta, maha rahunenud. Soolale hetkel kindlasti tunglemist ei ole.»

Tooteid tuleb erinevatest riikidest, sealhulgas Venemaalt. Miks pole pood läinud kaasa sanktsioonidega? «See on rohkem poliitiline küsimus, mida ma ei tahaks kommenteerida. Seda võib kommenteerida meie juhtkond, kui ta soovib seda teha. Mul on inimesena oma seisukoht maailmas toimuvast ning ma ei soovi siinkohal seda töötajana kommenteerida,» tunnistab Anu. Uurin siis, kas oleks võimalik juhtkonnalt seda küsida, mille peale juhataja vastab, et kindlasti tulevikus, meili teel. «Kui ma saan selleks loa, saan teile edastada.»

Kuigi võis arvata, et Lasnamäel asuv Mere pood on Eestis ainuke, siis Anu lükkab selle väite kiirelt ümber. «Ka Narvas on meie pood olemas. Rohkem ma aga ei oska öelda, kas neid juurde tuleb.»