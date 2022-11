SINA KA? ⟩ Need 3 sodiaagimärki pigem väldivad tähelepanu

Tähelepanu armastamises või pelgamises pole otseselt midagi head ega halba. See lihtsalt näitab, kes on ekstravertsem ja kes introvertsem ning kuidas kellegi energia paremini töötab. Kõige olulisem on, et inimesed tunneksid ise ära, mis neile sobib, ja ka elaksid selle järgi.