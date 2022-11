ABSURDNE OLUKORD ⟩ «Ma armastan sukkpükstes lapsi!» Eestis on vaid üks seksuaalkuritegudele spetsialiseerunud psühholoog

Foto on illustratiivne.

«Need asjad on vaimselt ära kurnanud,» tunnistas esmaspäeva õhtul «Kuuuurija» saates lapsporno valmistamises ja selle hoidmises süüdi mõistetud mees. Kuigi ta tõdeb, et sooviks minna ravile, on võimalused selleks väga piiratud.