«Kui teete ukse lahti, siis trügivad sisse!» Rakveres käivad ustele koputamas kahtlased isikud

Esmaspäeval, 14. novembril postitas murelik kodanik Facebooki gruppi «Märgatud Rakveres» hoiatava teate, milles seisis, et Rakveres käivad ustele koputamas kahtlased isikud, pakkudes erinevaid tooteid. «Kui teete ukse lahti, siis trügivad sisse ja kui näevad või ütlete, et rohkem kedagi kodus pole, hakkavad tuhnima kappides ja varastavad kõik väärtuslikud esemed. On juba juhtum, kus tuldi sisse vanemale inimesele ja varastati kulda,» täpsustab postituse teinud naisterahvas. «Hoidkem uksed kinni ja anname ka oma vanematele inimestele sellest teada,» soovitab ta.

Postitusel on ühismeedias üle kaheksasaja jagamise. Kommentaarides märgitud soovitusele juhtum politseisse anda vastab teemaalgataja, et on seda juba teinud. «Lihtsalt teistele ka teadmiseks, et pole vaja ust lahti teha igaühele, aga vanem inimene ja ei arva kohe halvemat,» lisab ta.