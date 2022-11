ENAM POLE SUVA ⟩ Poleemikat tekitanud anonüümse välireklaami avaldaja: see ei läinud päris nii, nagu planeeritud

Reklaami avaldaja, turvalise üürilepingu platvormi Rendin juht ja kaasasutaja Alain Aun tõdes nädalapäevad pärast välireklaami teise etapi avalikustamist, et esmane emotsionaalne reaktsioon on muutumas üürituru probleemide sisuliseks aruteluks. Samas nentis ta, et kahjuks ei ole nende arutelude eestvedajateks maaklerid, nagu nad lootsid, vaid peamiselt üürikinnisvara omanikud, kelle jaoks on üürisuhe mitte ainult tulu-, vaid ka potentsiaalne kahjuallikas.