EMOTSIONAALNE HETK ⟩ Uhke tunnustusega pärjatud «Tuvikeste» staari kurb avaldus: olen üsna kindel, et see oli viimane

Möödunud aasta novembris avaldas Christina Applegate, et tal on sclerosis multiplex ehk polüskleroos. Novembri teises pooles 51. sünnipäeva tähistav Applegate ei olnud pärast diagnoosi avaldamist ühelgi avalikul üritusel käinud ja tunnistas hiljuti, et ta on haiguse tõttu võtnud juurde 18 kilo ning tal on raskusi kõndimisega.