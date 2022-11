ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: kannibalistlik Venemaa – teeme näo, et nälga ei olnud ja inimesi ei söödud

Inimsöömisest

Venemaa pidev ajaloo ümberkirjutamine ning Kremlile sobivas kastmes esitamine tundub siitpoolt Narva jõge vaadates ehk isegi naljakas, aga on tegelikult üsna tõhus relv. Pidev jama korrutamine paneb inimesi lõpuks seda tõsiselt võtma ning juba ongi keelatud "Nälja" Venemaa sotsiaalmeedias karjatusi, et film on "vaenlase õel sepitsus", "lääne kätetöö", mille ülesandeks on diskrediteerida Venemaa minevikku ning vaieldamatut inimlikkust. Stalini põhjustatud Ukraina näljahäda eitatakse samuti, täiesti loogiline, see heidab samuti minevikule varju ning võib takistada ühest mõistmist küsimuses, kuidas Ukraina denatsifiseerida tuleb.