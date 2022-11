58-aastane Bezos sõnas cnn.com-il antud intervjuus, et ta annab raha selleks, et võidelda kliimamuutusega ning lahendada sotsiaalseid, majanduslikke ja poliitilisi kriise.

Tegemist on esimese korraga, mil Bezos teatas, et annab osa oma suurest varast heategevuseks. Ta ei ole seotud niinimetatud andmislepinguga, mille on teinud sajad väga rikkad oma vara silmas pidades. Nad lubavad selles dokumendis, et annavad enamiku oma varast kogu maailma ja teiste inimeste elu parandamiseks.