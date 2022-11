INIMESED EVAKUEERITI ⟩ Laulasmaa koolis lasti pipragaasi, kaks last anti kiirabile üle

Kell 14.12 teatati, et Laulasmaa koolis on keemilise reostuse kahtlus. Esialgse info põhjal sõnas päästekeskuse kommunikatsioonijuht Liina Valner , et tuletõrje tormas Laulasmaale Kloogaranna teele, ning mainis seal asuvat haridusasutust.

Kommunikatsioonijuht lisas Elu24-le, et Laulasmaa koolis on keemilise reostuse kahtlus, kuid veel ei ole tuvastatud, kas tegemist on ohtliku ainega. Kõik inimesed on haridusasutusest evakueeritud ning kannatanuid praegu ei ole.