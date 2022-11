FOTOD ⟩ Vabarnad põrutasid koos lapsehoidjaga perepuhkusele: esmamulje? Täitsa teine maailm

«Tere, Maroko ja Marrakech!» rõõmustas Sandra Vabarna ühismeedias ja jagas mitmeid pilte perereisist. «Esmamulje? Täitsa teine maailm. Elamus garanteeritud.»

Muusik tõdes postituses, et sellest tuleb huvitav reis. «Ütleme nii, et ma juba tunnen, et see saab olema väga põnev... eriti koos lastega!» lisas ta ja jagas postituse lõpus ka reisiplaane.

Vabarnad veedavad nädala Marrakechi kesklinnas, siis viis päeva kõrbes ja siis nädala Marrakechi läheduses.

Reisil on kaasas ka Vabarnate lapsehoidja Hanna-Liisa, kes on varemgi muusikutega perereisil käinud. «Ta tuli meie juurde kolm aastat tagasi lapsehoidjana tööle ja nüüdseks on ta osa meie perest!» tõdes Sandra aasta alguses.

See on Vabarnatel tänavu juba teine suurem reis. Aasta alguses teatasid ansambli Trad.Attack! liikmed, et lähevad 45 päevaks Lõuna-Aafrika Vabariiki.

Sandra Vabarna ja lapsehoidja Hanna-Liisa Viljandis pärimusmuusikafestivalil. Foto: Elmo Riig