NÄDALAPROGNOOS ⟩ Kosmiline «pingelangus» aitab kosuda, kuid nädalalõpus tuleb hoida kainet meelt

Nädal algab teatava pingelangusega, sest varjutuste periood on paljud inimesed ja olukorrad tühjaks tõmmanud ja ära kurnanud. Ent õnneks on ees mitmed harmoonilised seisud, mis võimaldavad ennast koguda. Kuu on kahanevas faasis ning energiatase pigem madal - jätkuvalt kooruvad maha «tükikesed», mille varjutuste periood lahti rebis. Oluline on lahti laskmine.

Paraku aga jõuab retrograadne Marss tagasi kvadraati Neptuuniga (16.-22. november), mis viitab, et tegevuses on palju segadust, ebaselgust, pettusi ning üleüldist suunata olekut. Samuti on selle mõju all kergem teha otsuseid, mis iseennast saboteerivad. Suuri samme peaks pigem venitama ja tagasi hoidma. Kui meieni jõuab veider või rahutuks tegev info, tasub selles kahelda. Kõik ei ole nii, nagu paistab.

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäeval-teisipäeval viibib Päike trigoonis Neptuuniga ja Merkuur sekstiilis Pluutoga. See energia soosib veidi oma mulli tõmbumist, et siis samal ajal kõike ümberringi toimuvat sügavamalt mõista ja hinnata. Nüüd saab anda tähenduse viimase aja sündmustele. Midagi karmi ega lõikavat vahele ei tule, see on väga hea vaatlemise ja tunnetamise periood. Suhtlussituatsioonides on võimalik jõuda sügavama tõeni.