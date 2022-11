«Nad lihtsalt rebisid tal terve kolba peast ära...» räägib pisarais Airi. Laupäeval puresid tema tütart Sandrat kaks naabrite koera ning ta sai väga raskeid kehavigastusi. Veel esmaspäeva lõuna ajal olid mõlemad murdjakoerad kodus ning Sandra vanemad olid nõutud, kuidas nad saavad omas kodus nii üldse edasi elada. «Mis teadmine mul on, et see koer saab mind rünnata ükskõik mis hetkel.» Esmaspäeva pärastlõunaks olid mõlemad koerad eutaneeritud.

Esmaspäeva hommik Põltsamaal Tammiku külas on udune ja sombune. Üldiselt on külaelu rahulik ning majahoovides võib askeldamas näha vaevu mõnda inimest. Küla ühe pere jaoks on aga viimased päevad olnud kõige jubedamad, mis nad on pidanud läbi elama.