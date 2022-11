NII KIUSAMINE ALGAB ⟩ Noort ema pahandavad märkused lapse kaalu kohta: mu beebi ei ole paks!

Koolides on palju juttu kiusamisest. «Kui aga täiskasvanud inimene kommenteerib nii väikest last nii negatiivselt, siis ma võiksin väita, et sealt see kiusamine peale hakkabki,» arvab Anneli, kes rõõmustab teiste inimeste edu üle ega halvustava kedagi. «Kui tahan aidata, siis toetan teadmistega ja kogemusega,» ütleb ta.

Anneli postitusel on palju kommentaare, kus mõistetakse kriitika imiku kaalu kohta hukka. Samuti peavad ka teised emad pontsakaid lapsi nunnudeks ning arvavad, et beebide puhul on see loomulik. Kommentaari jätnud Grette kurdab, et tema peab pidevalt kuulma, et tema last peetakse liiga väikseks. «Ma pean pidevalt kuulma, et issand, kui väike ta sul on! Kas ta saab ikka korralikult süüa? Pead teda ikka rohkem söötma jne. Nii väsinud sellest. Ise ju tean, et laps on mul tõesti pisikene, aga väga tubli ja areneb. Selline suhtumine on nii väsitav,» avaldab ta.