«Videviku» staar Taylor Lautner abiellus ja kaasast sai Taylor Lautner

Näitlemisega tegelenud Taylor Lautner on Hollywoodist mingil määral eemal olnud, kuid eraelus läheb tal hästi. Hiljuti abiellus ta oma kallima Taylor Dome 'iga ning nüüd on ametlikult mõlema nimi Taylor Lautner, vahendab Paper .

Noorpaar tegi oma suhte avalikuks 2018. aastal. Enne pulmi Kelly Clarksoni jutusaates käinud Taylor Lautner avaldas saatejuhile, et pärast abiellumist võtab kaasa tema perekonnanime. «Meist saab sõna otseses mõttes sama inimene!» viskas «Videviku» staar nalja.

Ühismeedias on noorpaari ühine nimi pakkunud veidi nalja. «Kui nad saavad lapse ja panevad talle nimeks Taylor, kas ta on Taylor Lautner teine või kolmas?» mõtiskles keegi.

«Taylor Dome'ist Taylor Lautner saamas,» kirjeldas järgmine kommenteerija ja jagas pildiseeriat, kus on kujutatud klooni.

Taylor Dome becoming Taylor Lautner https://t.co/ei2Qise9UR pic.twitter.com/lk45LZNgua

Kusjuures see pole esimene kord, kui Taylor Lautnerit on saatnud selline nimedega seotud tähelepanu. 2009. aastal, kui «Videviku» staar oli suhtes lauljatar Taylor Swiftiga, tehti ühismeedias samuti nalja, et tulevikus võib neil olla täpselt sama nimi.