VIDEO ⟩ Jüri Ratas sai tantsusaateks abikaasalt veel viimase lihvi

Jüri Ratas postitas sotsiaalmeediasse video, kuidas tema abikaasa Karin Ratas hoogsalt, kui täpselt poliitiku juukseid lõikas. «Õhtune tantsusaate soeng valmib kalli abikaasa käe all,» kirjutab Ratas video all.

Sel korral on astub Ratas koos tantsupartneri Kristina Tarmetiga tantsupõrandale nii tša-tša-tša kui ka aeglase fokstrotiga. «Kindlasti tasub õhtul end «Tantsud tähtedega» lainele viia, sest plaanis on esitada üks vägev aeglase fokstroti kava, mis on inspireeritud ühest kirglikust filmiromaanist,» lubab Ratas.