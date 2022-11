«Isapuhkus on täiskohaga töö!» Aigar Vaigu ja Jüri Muttika räägivad isaks olemisest

Muttika sõnul on vanemapuhkusele jäämisel ka üks varjukülg. «Tööandja mõtleb, poolteist aastat oleme kutita hakkama saanud, miks peaksime ta tagasi võtma?» Vaigu sõnul nii hull see olukord veel päris ei ole, kuid ühtmeelselt arvasid mehed, et nii mõnelgi siiski selline olukord juhtunud on, kus tööandja neid enam tagasi ei oota.

Kui aga rääkida lastega kodus olemisest, siis nii Vaigu kui ka Muttika sõnul pole see midagi hullu ning julgustavad ka teisi isasid vanemapuhkusele jääma. Siiski rõhutavad nad, et isapuhkus on täiskohaga töö.

Välba küsis, kuidas nad isadena on hakkama saanud olukorras kus laps veel ei räägi. «Oluline on see, et sa oled kohal- keskendud lapsele ja asjad liiguvad ise paika,» sõnas Vaigu.

Samuti arvavad nad, et kui laps kisab, on isad vähem paanikas kui emad ning suudavad nii mõneski asjas paremini toimida. Siiski olevat nii mõnegi lapse kisa selline, mis häirivat vanemate ajutegevust. «Kasutasin klappe, mis summutasid lapse kisa, et mõte töötaks. Mu laps on valju häälega ning tundus, et talle lihtsalt meeldis oma hääl,» rääkis Vaigu.

Vaigu ja Muttika sõnavad, et väikelapse kasvatuse juures mängib olulist rolli ka rutiin ja kindel asjade paigutus, et nii pimedas kui ka pool unes olles suudetaks lapsel kasvõi mähkmeid vahetada.

Samuti on meeste sõnul olulisel kohal ka puhkus ning oma suhtlusvõrgustiku hoidmine. «Tuleb suhelda ka muudel teemadel mitte ainult lastest, et hoida oma täiskasvanu elu,» toob Vaigu näite.